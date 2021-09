Nuovo BMW Motorrad Concept CE 02: la moto elettrica 'per tutti' da 11 kW

La mobilità elettrica sta regalando nuove occasioni a centinaia di start-up, anche i colossi del mercato automotive però vogliono la loro parte: lo dimostra BMW Motorrad con la presentazione del Concept CE 02 all’IAA Mobility di Monaco.

Il nuovo veicolo di BMW Motorrad, che segue a ruota lo “scooterone” elettrico Definition CE-04, può essere definito una sorta di “ibrido”. Non per la sua alimentazione, visto che è 100% elettrico, ma per il suo design: non è infatti né una moto classica, né uno scooter ma un veicolo a due ruote che tenta di prendere il meglio dai due mondi.

Questo nuovo Concept CE 02 si può guidare dai 16 anni in su ed è dedicato soprattutto a quelle persone che non hanno mai guidato una moto ma sono comunque interessate a nuove esperienze. Pesa circa 120 kg ed è perfetto per l’utilizzo urbano, ma non solo, visto che comunque offre una potenza di 11 kW, il limite massimo per l’elettrico per la guida con Patente B/A1.

Raggiunge i 90 km/h di velocità massima, mentre l’autonomia è stimata in 90 km. Le ruote sono da 15 pollici, l’altezza della sella da terra è invece di 730 mm. Ora non resta che attendere il prezzo e saperne di più sulla sua commercializzazione.