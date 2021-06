Il nuovo BMW iX xDrive50 è un lussuoso colosso elettrico

Il nuovo BMW iX xDrive50 sta finalmente per arrivare sul mercato con l'intenzione di andare a garantire una alternativa elettrica alla classica offerta di SUV proprietari, e a quanto pare il brand di Monaco di Baviera non scherza affatto.

BMW ha infatti appena confermato, almeno per il mercato statunitense, un BMW iX con la seguente configurazione: un motore all'avantreno con 272 cavalli di potenza e 352 Nm di coppia e un propulsore al retrotreno con 340 cavalli di potenza e 400 Nm di coppia. L'output complessivo ammonta quindi a 523 cavalli di potenza e 764 Nm di coppia, i quali si affidano ad un pacco batterie da 106,3 kWh per percorrere 482 chilometri senza doversi fermare alla colonnina (ciclo EPA). Riguardo le prestazioni invece possiamo riportare uno scatto da 0 a 100 km/h in 4,6 secondi e una velocità di punta limitata a 200 km/h.

Un altro punto a favore del veicolo elettrico tedesco concerne la velocità di ricarica. Secondo i dati ufficiali, il nuovo iX supporterà una potenza in entrata di 200 kW tramite caricatori rapidi a corrente diretta, tramite i quali portarsi dal 10 all'80 percento di carica in meno di 40 minuti. Traducendo il tutto in dati più concreti parliamo di poter immettere 145 chilometri di autonomia in soli 10 minuti (in attesa dei modelli allo stato solido).

Il BMW iX xDrive50 arriverà nei garage degli acquirenti con un sistema di molle regolabili, che agiranno in modo del tutto autonomo in base alla conformazione del suolo. Per BMW questo incrementa il livello di comfort, sia nel momento in cui si incorre in grosse buche sia quando la superficie non è del tutto liscia. Un altro elemento degno di nota è il BMW Servotronic, che debutta sull'iX garantendo un'erogazione della potenza sensibile alla velocità e dotato di "precisione e feedback eccellenti."

Passando all'abitacolo, i passeggeri verranno accolti da un grosso display centrale da 12,3 pollici per l'infotainment e da una ulteriore unità da 14,9 pollici che funge da quadro strumenti. Entrambi gli schermi sono stati installati sotto una singola lastra di vetro, e sono gestiti dal nuovo sistema BMW iDrive 8 predisposto per aggiornamenti over-the-air. Non mancheranno un Head-Up display, clima a quattro zone, un tettuccio panoramico con trasparenza regolabile e, ciliegina sulla torta, un sistema audio Harman Kardon con 18 speakers e una potenza di 655 watt. Per il mercato USA il nuovo BMW iX xDrive partirà da 83.200 dollari tasse escluse, per cui sarà molto difficile per i clienti europei portarselo a casa per meno di 100.000 euro.



In ultimo non potevamo non menzionare un surplus particolarmente atteso da una certa nicchia di appassionati: le sonorità dei motori elettrici sono state progettate da Hans Zimmer in persona con lo scopo di ammaliare gli abitanti delle vetture elettriche BMW.