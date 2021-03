Nuovo BMW iDrive con OS 8: le principali novità della nuova plancia tedesca

Vent’anni fa BMW ha introdotto a bordo delle sue auto un comando rotante con un display digitale, oggi l’esperienza è diventata totalizzante grazie all’utilizzo di nuovi schermi di grandi dimensioni e al sistema BMW iDrive. Scopriamo le novità del sistema tedesco.

BMW ha pensato il nuovo iDrive con l’intenzione di far dialogare in modo naturale l’utente e la macchina, grazie a una tecnologia intuitiva, personale e coinvolgente - anche a livello emotivo. Non si parla più di semplice infotainment ma di una tecnologia intelligente in grado di instaurare un rapporto esclusivo con il conducente, diventando un vero e proprio partner digitale, proattivo in qualsiasi contesto e utile in molti ambiti della vita quotidiana.

Tutto questo è alla base del nuovo sistema operativo BMW OS 8 (naturale evoluzione del BMW OS 7), che accompagna una nuova generazione di display, controlli e software, oltre a una connettività e a una potenza di calcolo estremamente potenti. Per elencare tutte le possibilità del sistema bisognerebbe scrivere un intero manuale, in questa sede vogliamo parlarvi di alcuni aspetti chiave come l’alta personalizzazione, la possibilità di usare la BMW Digital Key Plus su base ultra-larga (UWB), una grande varietà di applicazioni disponibili di serie, il Remote Software Upgrade che permette al sistema di rimanere sempre aggiornato over-the-air.

E ancora il climatizzatore dotato di un’Automazione Intelligente, con il sistema che regolerà le temperature in automatico, le mappe di BMW Maps ci aiutano con la navigazione, il parcheggio e la ricarica (in caso di vettura elettrificata). BMW OS 8 garantisce anche piena compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto, bisogna però dire che con tutte le funzioni di base offerte dal sistema nativo è quasi un peccato bypassare tutto con questi applicativi di terze parti. Per avere un assaggio del sistema godetevi la galleria in basso.



Il nuovo BMW iDrive debutterà alla fine di quest'anno sulla BMW iX e poi anche all’interno della BMW i4.