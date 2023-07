Nuovo BMW CE 02, lo scooter elettrico agile e robusto che si guida dai 14 anni

La nuova mobilità elettrica ha permesso a BMW, ormai da qualche anno, di presentare sul mercato il BMW CE 04 che abbiamo guidato al lancio, scooter dal design futuristico che ora ha un nuovo fratello in famiglia: diamo il benvenuto al nuovo BMW CE 02, più compatto e accessibile.

A due anni di distanza dal debutto del CE 04, il nuovo BMW CE 02 arriva sul mercato definendosi un eParkourer creato per la città. Risulta agile e pratico ma comunque robusto, ridotto all’essenziale in termini di design. Le sue ruote grandi lo rendono sicuro in ambito cittadino, inoltre non disdegnano anche terreni più sconnessi. Tecnicamente parlando abbiamo una variante da 11 kW/15 CV che può essere guidata a partire dai 16 anni, mentre la versione da 4 kW/5 CV (nominale 3,2 kW/4CV) limitata a 45 km/h può essere guidata anche con patente AM a partire da 14 anni.

La versione da 11 kW di potenza massima può toccare i 95 km/h di velocità massima, con 90 km di autonomia. Il suo peso è di soli 132 kg, con la versione da 4 kW che scende a 119 kg, mentre l’altezza della sella è uguale per entrambi i modelli: 750 mm. Nuovo BMW CE 02 è dotato di un caricabatterie esterno da 0,9 kW, che può essere esteso a 1,5 kW con l’equipaggiamento opzionale HIGHLINE e come accessorio originale BMW Motorrad.

Sul fronte tecnologia abbiamo l’ABS Motorrad all’anteriore, un display TFT sulla plancia, una presa di ricarica USB-C, il Bluetooth e la possibilità di connessione con l’app BMW Motorrad Connected. Ciò che manca, al momento, è il prezzo, che conosceremo solo prossimamente. In basse le caratteristiche principali dello scooter: