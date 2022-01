Nuovo blocco del traffico a Milano e dintorni: chi non può circolare dal 14 gennaio 2022

Milano e hinterland sono di nuovo alle prese con lo smog di livello estremo. L'aria nella zona sembra ormai irrespirabile e le autorità si sono viste costrette a limitare il traffico da venerdì 14 gennaio 2022.

Il comune, e lo stesso le zone limitrofe, ha visto superare il limite di 50 µg/m³ per quattro giorni consecutivi, motivo per cui sono scattate le restrizioni. La media rilevata di recente è stata di 54 µg/m³ e dunque dal 14 gennaio non sarà possibile circolare con auto di classe fino a diesel Euro 4 (anche quelle dotate di filtro antiparticolato) oltre a quelle già bloccate in modo permanente. Gli orari vanno dalle 8.30 alle 18:30.

Il blocco si estende dunque anche alle auto a benzina Euro 1 e alle diesel Euro 3, obbligati a rimanere fermi dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 19.30. Non solo Milano è coinvolta nelle restrizioni ma anche i comuni con più di 30.000 abitanti: Paderno Dugnano, Rozzano, Cernusco sul Naviglio, Pioltello, Cologno Monzese, Bollate, Cinisello Balsamo, Corsico, Legnano, San Donato Milanese, Rho, Segrate, Sesto San Giovanni, San Giuliano Milanese, Abbiategrasso, Cormano.

Limitazioni anche per i generatori di calore domestici a biomassa legnosa con emissioni inferiori o uguali a 3 stelle (in presenza di un impianto di riscaldamento alternativo). Nonostante la pandemia non sia ancora finita, sembrano lontanissimi i tempi in cui il lockdown aveva azzerato lo smog. Inoltre, probabilmente a causa del freddo e dei riscaldamenti, Milano aveva avuto problemi di smog già nel gennaio 2020, la storia in qualche modo si ripete.