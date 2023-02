Nuovo B-SUV Alfa Romeo, il render di Julien Jodry: se fosse così sarà un successo

Cresce la curiosità nello scoprire il prossimo modello a firma Alfa Romeo, un nuovo SUV compatto che sarà più piccolo della Tonale e dello Stelvio. Al momento sono poche le informazioni riguardanti la nuova vettura, ma c'è chi ha provato a renderizzarlo.

Il riferimento è in particolare ai colleghi di Auto-moto, portale francese che ha pubblicato il render del nuovo SUV Alfa Romeo a firma del designer Julien Jodry. Si tratta di uno sport utility vehicle che sembrerebbe incarnare alla perfezione lo stile del glorioso marchio di Arese quindi sportività ed eleganza allo stato puro.

Bellissimi i fari anteriori, una striscia sottile, quasi minacciosa, mentre il cofano anteriore appare bombato e ciò il rende il frontale della nuova Alfa Romeo senza dubbio aggressivo. Appaiono ben riusciti anche i cerchi in lega di generose dimensioni e in tonalità scure, mentre la fiancata è tutto sommato pulita, intervallata solo dalle maniglie per le portiere e da delle minigonne di colore nero che appaiono perfettamente integrate. Spettacolare è il lunotto anteriore, che grazie al tetto di colore nero crea una continuità che regala alla vettura una spiccata sportività e una forma slanciata.

Stiamo parlando comunque, va precisato, di un render ipotetico, quindi un progetto che potrebbe essere ben lontano dalla realtà, anche perchè fino ad oggi il CEO Imparato, che ha sottolineato l'importanza dell'elettrico in Alfa Romeo, ha fornito pochi dettagli, spiegando che non si chiamerà Brennero e che lo stesso verrà presentato il prossimo settembre. Già dalla fine del 2023 il nuovo SUV Alfa Romeo potrebbe essere messo in vendita e sarà completamente elettrico, anche se dovrebbe essere prevista anche la versione a benzina.

La produzione avverrà invece sulla piattaforma CMP che è la stessa su cui si realizza anche la Peugeot 2008 e la Opel Mokka, entrambe termiche. Sale quindi altissimo l'hype nei confronti della nuova vettura del Biscione alla luce anche dell'enorme successo dell'Alfa Romeo Tonale che ha fatto letteralmente boom negli Usa.