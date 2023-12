Nuovo Apple CarPlay in anteprima su Porsche e Aston Martin

La prossima versione di Apple Car Play implementerà una serie di nuove funzioni tra cui la possibilità di avere un controllo utente maggiore su tutti gli schermi dell'automobile. Questa nuova tecnologia fu annunciata nel 2022, ma adesso ne possiamo assaggiare una parte attraverso dei rendering.

In questa Aston Martin, Apple Car Play sostituirà non solo lo schermo dell'infotainment ma anche il quadro strumenti, con nuovi indicatori. In una Porsche invece, il sistema avrà il controllo del touchscreen centrale, del quadro strumenti e dello schermo del passeggero.

La nuova generazione di CarPlay promette una maggior profondità delle informazioni visualizzate e dei dati, come, ad esempio, il tachimetro, l'indicatore della batteria e il livello di carburante. Il tutto sarà parte dell'ecosistema iPhone, il quale una volta connesso all'automobile, fornirà in tempo reale tutte queste informazioni, permettendo inoltre di portele gestire direttamente dal proprio smartphone.

Sempre rimanendo sul fronte "nuove tecnologie", LG ha annunciato che presenterà una nuova tipologia di antenna invisibile al CES 2024. Questa nuova soluzione mira a eliminare l'ingombrante e antiestetica modalità con cui le nostre auto ricevono i segnali radio da molti decenni ormai.

Inoltre, bisogna sempre fare molta attenzione ad approcciarsi a nuovi strumenti in maniera distratta. Una versione di Chat GPT, integrata nei concessionari Chevrolet, consigliava agli utenti auto concorrenti. L'imbarazzo dei dirigenti di General Motors è stato enorme (seppur abbiano elegantemente sviato la questione).