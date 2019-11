Nuovo Alfa Romeo Stelvio 2020, il SUV italiano diventa ultra tecnologico

Alfa Romeo ha presentato da poche ore la nuova Giulia 2020, con lei è arrivato anche il nuovo Stelvio 2020, il SUV del Biscione che si presenta al pubblico in una veste rinnovata, più lussuosa che mai - e senza perdere il carattere sportivo di sempre.

Con la sorella Giulia 2020 condivide praticamente qualsiasi cosa, dalle motorizzazioni agli allestimenti, salvo ovviamente le linee - meno aggraziate e decisamente più aggressive e muscolose. Il nuovo Stelvio offre cerchi in lega da 17" e sedili in tessuto nella sua variante base, basta però passare alla Super per avere cerchi da 18", nuovi rivestimenti e integrazione con Apple CarPlay e Android Auto.

Su Business si ottengono anche Active Cruise Control, sistema Keyless e navigatore, mentre con la variante Executive si hanno i cerchi da 19" e gli ADAS di primo livello. Al top della gamma troviamo la versione Ti, con inserti in legno e sedili in pellame pregiato, nuova colorazione a contrato Dark Miton, mentre per gli amanti delle prestazioni c'è Stelvio Veloce 2020, con un motore benzina da 280 CV oppure uno diesel da 210 CV.

In condivisione con Giulia il nuovo impianto di infotainment, con schermo centrale touch da 8,8" e display da 7" incassato all'interno del quadro strumenti, che ci permette di avere sempre sott'occhio i parametri principali della vettura. Presenti anche in questo caso tutti gli Alfa Connect Services, da My Assistant a My Wi-Fi, e la possibilità di avere la guida autonoma (sistemi ADAS) fino al livello 2, dal Lane Keeping Assist al Driver Attention Assist. Ora non resta che attendere disponibilità sul mercato e prezzi ufficiali.