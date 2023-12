Nuovo Alfa Romeo B-SUV 2024, l'ultima ipotesi grafica di KDesign AG

Torniamo a parlare di una delle vetture più attese per il 2024, leggasi il nuovo Alfa Romeo B-SUV vittima di un clamoroso leak poche settimane fa. Molti fra i designer del web, coloro che hanno cercato di ricostruire a livello grafico la futura vettura del Biscione, e fra le proposte più convincenti vi è senza dubbio quella di KDesign AG.

Si tratta di una penna brasiliana, spesso e volentieri citato anche sulle nostre pagine, che ha cercato di immaginare il prossimo SUV di piccole dimensioni di Arese, che condividerà con la Fiat 600e e la Jeep Avenger la stessa piattaforma e nel contempo la batteria.

Il nuovo Alfa Romeo B-SUV sarà infatti elettrico (molto probabilmente affiancato da una versione ibrida, forse in arrivo in un secondo momento), con una batteria da 154 cavalli e 54 kWh, per un'autonomia di circa 400 chilometri.

Il risultato è quindi un SUV supercompatto green che potrebbe incontrare le esigenze di elettromobilità degli automobilisti fedeli al prestigioso marchio del Biscione. Esteticamente la realizzazione di Kdesign AG potrebbe essere alquanto credibile visto che, come detto poco sopra, la vettura è stata anticipata per sbaglio qualche settimane fa, svelandone l'esterno.

Ovviamente non è stato confermato in via ufficiale che si trattava del B-SUV di Arese, ma le forme e le dimensioni spingevano in modo palese verso una sola direzione. In ogni caso per conoscere qualcosa di più sul primo modello totalmente elettrico di casa Alfa Romeo, ad eccezione della 33 Stradale svelata la scorsa estate e presente in versione termica e green, dobbiamo aspettare solo poche settimane se non pochi giorni, visto che nel mese di dicembre che inizia oggi verrà svelato il nome della futura vettura.

Molti sono convinti che alla fine si possa chiamare Junior, ma nulla è da lasciare al caso e non sono da escludere altre denominazioni più italiane, tenendo conto del trend degli ultimi modelli, leggasi Stelvio, Giulia e Tonale.