Nuovo aggiornamento Tesla per le Model S: novità per sospensioni, Autopark e non solo

In casa Tesla è tempo di importanti aggiornamenti. Nei giorni scorsi abbiamo visto come la società di Elon Musk abbia rilasciato un importante update per la sua app per smartphone, ora c’è un nuovo aggiornamento per le auto.

Un aggiornamento dedicato soprattutto alla Model S, nella quale sono stati migliorati Autopark, le sospensioni e molto altro - con alcune delle novità che sono previste presto anche su altre vetture del marchio. Stiamo parlando del firmware 2021.32.5 e questo è ciò che afferma Tesla: “Abbiamo ricalibrato l’algoritmo che gestisce le sospensioni, per un maggiore comfort di guida. Le nuove sospensioni posteriori Multilink hanno ora un nuovo rapporto rimbalzo-estensione per migliorare la risposta e la maneggevolezza dello sterzo. In questo modo il controllo in fase di guida è più preciso e vivace”.

Per quanto riguarda Autopark: “L’auto può parcheggiarsi da sola in posti paralleli o perpendicolari. In fase di guida al di sotto dei 25 km/h il quadro strumenti visualizzerà un’icona di parcheggio quando rileverà un posto libero nelle vicinanze. Per avviare la manovra basterà premere il pulsante Autopark nel pannello del cambio.”

C’è stato poi un piccolo cambiamento sulla control bar inferiore, il pulsante Child Lock ha sostituito Camera. Se la novità riguardante le sospensioni arriverà solo sulle nuove Model S e Model X, i miglioramenti su dovrebbero raggiungere anche Model 3 e Model Y.