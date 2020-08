Nuovo aggiornamento per le Tesla, ecco tutte le migliorie

Tesla sta aggiornando a ritmo costante la propria flotta di veicoli, e l'obiettivo principale di ciò è quello di incrementare notevolmente le funzionalità e l'abilità del sistema di guida autonoma proprietario: l'Autopilot.

L'ultimo update infatti, con codice 2020.36, è in fase di rilascio progressivo già da molte ore, e potrebbe raggiungere tutte le Tesla in pochi giorni. Da quanto sappiamo finora, l'aggiornamento in questione serve a migliorare il riconoscimento dei segnali stradali e le capacità di reazione dell'intelligenza artificiale a questi ultimi.

Non è un segreto che la casa automobilistica californiana voglia lanciare quanto prima il suo sistema Full Self-Driving, ma per farlo le EV dovranno saper gestire un numero maggiore e più vario di situazioni cittadine. Da molti mesi si è quindi partito con varie aggiunte: in primis è arrivato il riconoscimento dei semafori, poi quello degli stop e infine la possibilità per l'auto di reagire senza input umani ad un semaforo rosso, all'accensione del verde o all'avvistamento dello stop.

Adesso, con l'update 2020.36, i veicoli di Elon Musk potranno gestire meglio i semafori, nonché riconoscere i cartelli coi limiti di velocità per autoregolarsi. Questa ultima feature in realtà era già presente, ma pare sia stata ampiamente migliorata in quanto a precisione di esecuzione.

Insomma, in attesa che il team di sviluppo al lavoro sull'Autopilot riesca a ottenere quanto sperato, vi ricordiamo che Elon Musk si è posto l'obiettivo di lanciare tra le strade statunitensi una flotta di taxi autonomi, dotati proprio di sistema Full Self-Driving. Il debutto era atteso entro la fine dell'anno, con un numero di veicoli adibiti a questo utilizzo pari a un milione.



Nel frattempo gustatevi questa interessante compilation, la quale mostra una serie di incidenti evitati proprio grazie all'uso dell'Autopilot Tesla il quale, quando usato con attenzione, può essere davvero molto utile.