Nuovo aggiornamento Tesla: ora Autopilot vede i coni e li segnala sullo schermo

Se seguite la nostra sezione Auto ricorderete certamente l’incidente alquanto recente di una Tesla Mode 3 che prendeva in pieno alcuni coni piazzati in autostrada, poiché Autopilot non era riuscito a vederli. Bene, perché l’assistente di guida è ora in grado di vedere anche i coni segnalatori, grazie a un aggiornamento software ovviamente.

Tesla ha infatti iniziato il rollout del software 2019.36.1, che presenta diverse migliorie generali e una rappresentazione del traffico 3D su schermo ancora più precisa. Come segnalato da un utente di Twitter, ora il sistema di Elon Musk è perfettamente in grado di visualizzare sulla grafica on board anche i coni di segnalazione, segno dunque che le telecamere dell’auto sono ormai in grado di riconoscerli.

In questo modo Autopilot dovrebbe essere in grado di evitarli o di frenare se ne arriva uno piazzato frontalmente. Bisogna dire che con il software V10 Tesla ha fatto davvero notevoli progressi con il suo visualizzatore 3D, le animazioni infatti sono diventate molto più fluide, inoltre il sistema ha iniziato a rilevare correttamente furgoni, camion e pedoni e a mostrarli sullo schermo. Da oggi questa novità dei coni rende il sistema Tesla ancora più preciso e completo, sempre più vicino alla guida autonoma a tutti gli effetti.