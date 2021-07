Nuovo aggiornamento per le Tesla: arrivano Disney+, la Modalità Autolavaggio e tanto altro

Una delle funzionalità più apprezzate dai clienti Tesla è di sicuro quella che permette di aggiornare la vettura over-the-air. Nel tempo il brand di Fremont ha supportato il sistema di infotainment e non solo implementando feature nuove di zecca, tanti giochi e migliorie di sistemi già presenti.

Adesso il marchio ha avviato il rilascio di un interessante update, attraverso il quale si segnala l'introduzione di Disney+, della Modalità Autolavaggio, dell'hotspot e di tanti altri ritocchi grandi e piccoli. Insomma, in tal senso le autovetture (soprattutto quelle elettriche) si stanno avvicinando sensibilmente al mondo degli smartphone, e questo non può che essere un bene.

In effetti i clienti del produttore californiano possono spingerlo a integrare funzioni e modifiche, cosa impossibile da fare per quasi ogni altro automobilista ad oggi (VW ha già promesso l'OTA). A ogni modo l'update 2021.24 include elementi particolarmente attesi.

Disney+ entra pertanto a far parte dell'app denominata Tesla Theater andando ad affiancare servizi già presenti come YouTube e Netflix. Ovviamente ci teniamo a precisare che l'uso migliore per film e serie TV è quello da fare mentre si è in sosta. "Da adesso potrete guardare Disney+ tramite l'app Telsa Theater. Per avviare Tesla Theater bisogna cliccare sull'icona Intrattenimento nel launcher delle applicazioni, e poi selezionare il pannello Theater mentre l'auto è in parcheggio."

A seguire ci imbattiamo nella peculiare Modalità Autolavaggio, descritta come segue:"La Modalità Autolavaggio chiude tutti i finestrini, blocca lo sportellino per la ricarica e disattiva i tergicristalli, la modalità sentinella, gli avvisi dei sensori di parcheggio e il bloccaggio dell'auto tramite sistema keyless. Per gli autolavaggi automatizzati coi nastri trasportatori, l'opzione Free Roll mette in folle e previene l'attivazione del freno di stazionamento nel caso in cui si esca dall'auto. Per accedere alla Modalità Autolavaggio bisognerà cliccare su Controlli, poi Servizi e infine Modalità Autolavaggio."



Tra le aggiunte meno rilevanti segnaliamo miglioramenti alla dashcam di bordo, che adesso salva automaticamente le clip in caso di incidente. Interessante anche un piccolo rinnovamento dell'interfaccia sull'autonomia in tempo reale (si può passare dalla percentuale di batteria ai chilometri residui), e infine dobbiamo citare la possibilità di attivare e disattivare l'oscuramento automatico degli specchietti retrovisori per gli esemplari che ne sono provvisti.