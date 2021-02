Nuovo aggiornamento Tesla per l'Anno del Bue: TikTok e le altre novità

Tesla ha rilasciato un nuovo aggiornamento software, in Cina almeno, presto però potrebbe raggiungere anche l’Europa. Scopriamo insieme le novità dell’update.

La società di Elon Musk è solita rilasciare aggiornamenti durante le feste; nel mondo occidentale non c’è alcuna ricorrenza in corso, in Cina però si sta festeggiando un nuovo capodanno ed ecco dunque la new release. Tesla ha scritto sul suo account ufficiale di Weibo, in cinese chiaramente: “L’aggiornamento OTA per il Nuovo Anno del Bue porta diverse novità sul fronte dell’intrattenimento, come TikTok che arriva ufficialmente sulle nostre vetture. E ancora la nuova funzione di visualizzazione testi nell’app musicale QQ e l’ottimizzazione del riconoscimento vocale, con nuovi comandi aggiunti. Altre novità arriveranno nel corso di questo nuovo anno”.

Queste novità sono incluse nell’aggiornamento 2021.4.5, come detto in apertura solo rilasciato in Cina per il momento, l’azienda californiana però ha già pubblicato novità nel Paese asiatico per poi portarle subito dopo in Nord America e in Europa. In questo caso però non sappiamo quali feature arriveranno negli altri mercati. Per vedere con i vostri occhi le novità dell’aggiornamento, TikTok compreso (che in Cina si chiama Douyin), potete mandare in play il video presente in pagina, pubblicato sul web da Tesla in via ufficiale.

Nel frattempo in occidente si discute della reale autonomia delle vetture Tesla.