Ecco la nuova SEAT Leon, il risultato di investimenti da capogiro

Eccola qui la quarta generazione di SEAT Leon, la hatchback a cinque porte che rappresenta il modello di maggior successo della casa spagnola con sede a Martorell. Per quest'ultima iterazione sono stati investiti 1,1 miliardi di euro e fallire non è tra le opzioni.

Le forme esteriori sono affilate come la Leon che va a rimpiazzare, anche se lo stile è in realtà cambiato. L'estetica si è evoluta non solo per tenerla al passo coi tempi, ma anche per garantire un corpo più affusolato in grado di migliorare il coefficiente aerodinamico dell'otto percento.

La nuova Leon si è vista cresciuta nelle dimensioni: 4.368 mm di lunghezza, 1.800 mm di larghezza e 1.456 mm di altezza, con un passo allungato di 50 mm. La variante per famiglie, la Leon ST, è ovviamente ancora più prosperosa coi suoi 4.642 mm di lunghezza, 1.800 mm di larghezza e 1.448 mm di altezza. Nonostante ciò il bagagliaio della hatchback resta uguale, ma al contempo quello della wagon gode di 30 litri aggiuntivi di capienza per un totale di 617.

Nell'abitacolo troviamo due grossi display touchscreen da 10,25 e 8,25 pollici utili alla strumentazione e all'infotainment, oltre all'integrazione di Android Auto, Apple CarPlay e della ricarica wireless per smartphone. Preparatevi quindi a mandare in pensione i vostri cavi, perché non ne avrete alcun bisogno.

Per quanto riguarda le motorizzazioni non potrete restare delusi, perché la Leon prova ad accontentare i palati di tutti i clienti. Il propulsore entry level è rappresentato dal tre cilindri 1,0 TSI da 90 o 110 cavalli. A seguire troviamo un quattro cilindri 1,5 TSI da 130 o 150 cavalli. Per terminare coi motori benzina è presente anche un 2,0 litri TSI, che fornisce 190 cavalli abbinati ad un cambio automatico a doppia frizione. Le varianti ibride poi accoppieranno i motori da 1,0 e 1,5 litri a tecnologie mild-hybrid e cambio DSG.

L'offerta diesel è incarnata invece da un solo quattro cilindri da TDI da 2,0 litri, capace di 115 o 150 cavalli. Alcuni mercati godranno infine di una Leon TGI che viaggerà a metano (CNG) e garantirà una potenza di 130 cavalli grazie ad una unità da 1,5 litri.

A breve saremo in grado di consegnarvi prontamente informazioni aggiuntive ma nel frattempo, oltre a consigliarvi di ammirare la vettura tramite la galleria di immagini in calce, vi informiamo sul fatto la compagnia spagnola si sta concentrando sullo sviluppo di auto elettriche. In test infatti la SEAT El-born fotografata sulla neve. Testimonial degli sforzi è Greta Thunberg, che ha deciso di spostarsi per Madrid a bordo di una SEAT Mii Electric.