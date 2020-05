Corvette C8 nuova di zecca è protagonista di un misterioso incidente

La nuova generazione di Chevrolet Corvette è arrivata sul mercato poco tempo fa, ma già adesso è possibile trovare sul web esemplari distrutti per incidente, come quello che abbiamo riportato noi stessi alcune settime or sono.

Oggi però ci è saltato all'occhio un altro strano e misterioso caso, il quale concerne una Corvette C8 Stingray violentemente incidentata in un posto sconosciuto situato sul territorio statunitense. Le immagini che la riguardano sono state condivise sulla pagina Facebook della nuova Corvette da un utente di nome Matthew John, che ha chiesto se tra gli iscritti ci fosse il proprietario di quello specifico esemplare.

Guardando gli scatti, che potete vedere voi stessi attraverso la galleria in calce, non possiamo non notare la gravità dell'incidente, il quale ci porta a sperare che nessuno sia rimasto gravemente ferito nello schianto. La foto che riprende il retrotreno della sportiva testimonia l'ingente danno all'alettone posteriore, praticamente sradicato dalla struttura portante.

La ruota posteriore destra è totalmente fuori posto, probabilmente a causa del cedimento delle componenti meccaniche che la tengono in posizione. Gran parte della distruzione riguarda però la parte anteriore, dove manca completamente il cofano, dove il parabrezza si è incrinato e anche dove gli airbag si sono attivati nel momento dell'impatto.

Giudicando dalle condizioni generali potremmo anche affermare che la vettura debba soltanto esser condotta allo sfasciacarrozze, ma non è per forza detto. In passato, in casi simili, si è riusciti a fare l'impossibile rimettendo di nuovo in marcia uno sfortunato bolide, quindi non si sa mai.

L'esemplare di Corvette citato all'inizio ad esempio, pur avendo riportato meno danni di quest'ultimo, è stato sistemato da Rob Dahm dell'omonimo canale YouTube. Il ragazzone appassionato di auto ha deciso di sostituire il V8 originale ormai inservibile, e di inserire nel vano motore un propulsore rotativo davvero degno di nota.

Per concludere vi consigliamo di dare uno sguardo a questo nuovo render riguardante un eventuale ritorno ad una Corvette a motore anteriore. Sì, è vero, non è neanche arrivata l'ultima generazione che già si pensa alla prossima, la C9.