Nuovi WOW 774 e 775: caratteristiche e prezzi degli scooter elettrici Made in Italy

Dopo il debutto a EICMA 2019, il marchio lombardo WOW è pronto finalmente a lanciare sul mercato i nuovi WOW 774 (L1e) e WOW 775 (L3e), scooter elettrici disegnati, progettati e costruiti in Italia.

Il primo, essendo di categoria L1e, può essere guidato a partire dai 14 anni e simula le prestazioni di un 50 cc: ha infatti 4.0 kW di potenza e raggiunge i 45 km/h. Più potente il WOW 775, con 5.0 kW di potenza e 85 km/h di velocità massima. Entrambi i modelli montano motori elettrici asincroni brushless con trazione a cinghia dentata, montati centralmente nel forcellone posteriore e alimentati da un sistema a doppia batteria agli ioni di litio.

Le due batterie, perfettamente estraibili, sono collocate ai lati della sella posteriore e hanno una tensione di 72 V e una capacità di 32 Ah/2,3 kWh nella loro versione Standard sul 774, 42 Ah/3,0 kWh nella variante Plus per il 775. Dallo 0% al 100% si va in circa 5 ore a un costo inferiore a 1 euro, con il 774 si hanno 110 km di autonomia con batteria Plus, con il 775 si ottengono 95 km. Il pacco batteria standard pesa 15 kg, mentre il Plus arriva a 18 kg; in ordine di marcia invece i due scooter pesano rispettivamente 93 kg e 95 kg (con le batterie i pesi arrivano a 108/111 e 113 kg).

Le ruote sono da 16”, mentre la frenata è assicurata da un sistema idraulico con 2 dischi da 220 mm - inoltre il 775 ha anche la frenata combinata CBS. Grazie alla frenata rigenerativa è poi possibile recuperare l’80% dell’energia cinetica per la ricarica della batteria. I nuovi scooter elettrici WOW saranno disponibili presso i 40 dealer nazionali della rete Italy2Volt in sei varianti colore. Il WOW 774 con batteria standard costa 4.250 euro (2.857 con incentivo 40% e rottamazione), il WOW 775 invece arriva a 4.990 euro (3.354 con incentivo 40% e rottamazione). I prezzi sono IVA 22% inclusa e garanzia di 24 mesi.