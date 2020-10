Nuovi video della Guida Autonoma di Tesla in azione: Elon Musk vicino al capolavoro finale

La Guida Autonoma di Tesla è arrivata fra le mani dei primi, fortunati clienti sperimentali, sotto forma di Beta chiaramente. Clienti scelti accuratamente dal brand californiano, grazie ai quali possiamo vedere come si comporta il sistema.

Già nella giornata di ieri qualcuno ha pubblicato qualche contenuto video su Twitter, oggi però abbiamo prodotti più approfonditi e curati, pubblicati direttamente su YouTube. In particolare pensiamo all’ottimo video prodotto da Tesla Raj, vecchia conoscenza delle nostre pagine, che più volte ha pubblicato contenuti interessanti e di alta qualità sul mondo Tesla.

Tesla Raj ci permette di vedere il funzionamento della Guida Autonoma Completa a bordo di una Model X, che a differenza della Model 3 ha la possibilità di rappresentare il mondo “visto” dalla vettura anche sul quadro strumenti oltre lo sterzo - del tutto assente sulla Model 3. Le immagini sono davvero eccezionali, avete ben 15 minuti per capire come il sistema di Tesla sia già avanzato, pur essendo in versione Beta.

Affronta semafori, incroci con stop, cambi di corsia e quant’altro. Fa anche attraversare dei pedoni senza problemi. In altri video è impressionante vedere come anche di notte il software sia perfettamente in grado di ri-disegnare le varie corsie. E siamo solo in versione Beta, ancora devono arrivare i nuovi radar 4D... Che Elon Musk sia davvero vicino al suo più grande capolavoro?