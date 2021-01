I nuovi Supercharger Tesla in arrivo in Italia nel 2021: ci sono anche le isole

Tesla ha dalla sua diversi assi nella manica, uno di questi è di sicuro la rete di ricarica Supercharger, a oggi riservata agli utenti del marchio ma sarà prossimamente aperta anche ad altri brand. Una rete in continua espansione, andiamo infatti a vedere le nuove stazioni in arrivo in Italia.

Due le fasi previste, nei primi sei mesi del 2021 verranno attivate le stazioni Supercharger di Alessandria, Como, Adda Sud (BG), Roma Ovest e Oricola (AQ). Entro la fine dell’anno invece arriverà la parte più corposa del progetto di espansione. Vedremo le stazioni di Bardonecchia (TO), Torino, Genova, Bergamo, Udine, Brindisi, Catania, Olbia, Oristano, Campofelice di Roccella. Inoltre nel 2022 arriverà il Supercharger di Perugia.

Un’ottima lista, che porta nuove stazioni Tesla anche al sud Italia e sulle isole, notizia molto importante questa poiché si tratta dei primi Supercharger “isolani”, sia Sicilia che Sardegna sono attualmente a secco. Per avere un quadro più preciso della situazione potete dare un’occhiata alla mappa allegata, con in rosso le stazioni già attive e in grigio quelle in attivazione/costruzione. Alcune di queste stazioni inoltre saranno in grado di toccare i 250 kW di potenza, ma solo quelle con tecnologia V3 - inoltre solo le più recenti Model 3 e Model Y posso raggiungere picchi di tale potenza.