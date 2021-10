Nuovi soldi in arrivo per l'Ecobonus Auto: le regole del 15 ottobre 2021

L'Ecobonus riservato alle auto meno inquinanti è stato un successo, sia nel corso del 2020 che nel 2021 - non a caso i soldi si sono esauriti sia per le Euro 6 che per le ibride elettrificate. Ora però il Governo ha rifinanziato il fondo: andiamo a vedere come.

Nel Decreto Fiscale del 15 ottobre 2021 il Consiglio dei Ministri ha stanziato nuovi fondi per l'acquisto di veicoli a basse emissioni. La nuova misura proposta dal Ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti prevede 100 milioni di euro a disposizione degli automobilisti; non è poco ma è meno di quanto preventivato alla vigilia, quando sul piatto sembravano esserci ben 300 milioni di euro.

Questi nuovi 100 milioni sono così suddivisi: 65 milioni di euro sono destinati a veicoli M1 con emissioni di CO2 comprese fra 0 e 60 g/km, dunque in sostanza 100% elettriche e Plug-in Hybrid, 20 milioni di euro per veicoli commerciali N1 o M1 speciali (di cui 15 solo per i 100% elettrici) e infine 10 milioni di euro per veicoli M1 con emissioni di CO2 comprese fra 61 e 135 g/km, dunque auto a benzina o diesel Euro 6. Per saperne di più vi riandiamo al sito ufficiale del MISE dedicato all'Ecobonus.