Nuovi monopattini Segway-Ninebot F25E, F35E e F40E: caratteristiche e prezzi

Sono già preordinabili i nuovi monopattini elettrici Ninebot KickScooter di Segway. Parliamo dei modelli F25E, F30E e F40E. Sono caratterizzati da un nuovo e accattivante design e si posizionano nella gamma leggermente al di sotto dei modelli "E", come ad esempio i KickScooter E25E ed E45.

Il KickScooter F25E è equipaggiato col solito motore da 300 W integrato anteriormente. È dotato di freni su entrambe le ruote, azionati dalla stessa leva facilmente raggiungibile sul lato sinistro del manubrio. La luce frontale è a LED, con potenza di 2.1 W. Sono inoltre presenti luci posteriori, collegate al freno, e catarifrangenti su tutti i lati, dotati di certificazione E-MARK. Gli pneumatici sono di tipo tubeless - senza camera d'aria - da 10 pollici, provvisti di uno strato interno di gelatina per limitare il rischio di foratura.

Tre le modalità di guida: l'Energy-saving mode ha una velocità limitata a 15 km/h e prolunga la durata della batteria, la Standard mode permette di impostare la velocità massima di 25 km/h, la stessa della Sport Mode, che tuttavia garantisce una coppia maggiore e un'accelerazione più decisa. Non manca ovviamente una Walk Mode, con velocità massima di 5 km/h.

Ciò per cui si distinguono i tre modelli sono le prestazioni in salita, l'autonomia e il peso. L'F25E, come suggerisce il nome, ha un'autonomia di 25 chilometri e può affrontare pendenze fino al 10%. La batteria è da 275 Wh. Migliori le performance dell'F30E, con 30 chilometri di autonomia e la possibilità di superare pendenze fino al 15%. In questo caso la batteria montata è da 367 Wh. 40 chilometri di autonomia e una pendenza massima raggiungibile del 20% caratterizzano infine l'F40E, dotato di una batteria potenziata da 367 Wh.

L'F25E è proposto a 449 euro, che salgono a 529 euro per l'F30E, fino ad arrivare ai 599 euro dell'F40E. Per chi vuole più autonomia e prestazioni c'è Segway-Ninebot MAX G30E II, la sua batteria da 551 Wh permette di percorrere ben 65 chilometri tra una ricarica e l'altra.