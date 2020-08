Nuovi Segway eMoped C, gli scooter elettrici che si guidano senza assicurazione

Appena un mese fa, a fine luglio, vi abbiamo mostrato i piccoli scooter elettrici di Xiaomi chiamati Ninebot C30. In realtà questi particolari veicoli saranno commercializzati (anche) sotto il marchio Segway e si chiameranno eMoped C.

Per chi ancora non lo sapesse, Segway fa ormai parte di Xiaomi, già i monopattini elettrici delle due compagnie condividono tecnologie ed elementi, così questi nuovi scooter elettrici potrebbero essere immessi sul mercato con il doppio brand ma con medesime caratteristiche e design. Si tratta di veicoli particolarmente interessanti perché - al pari dei monopattini elettrici e delle e-bike - non richiedono obbligo di casco e assicurazione.

Sono compatti e colorati, inoltre la loro velocità massima è pari a 25 km/h (negli USA sono classificati come e-bike di Classe 2, possono circolare in strada e sulle piste ciclabili). Differente invece la loro autonomia in base alla batteria: la variante entry level offre 45 km di autonomia, la "mediana" 60 km e la top gamma 75. Sembra che Segway voglia commercializzare i nuovi eMoped C nell'ultimo trimestre di quest'anno, mentre non sappiamo ancora quando arriveranno in Europa.

Tra l'altro nel vecchio continente c'è da risolvere l'annosa questione della manopola-acceleratore: perché sia catalogata come e-bike, qui da noi deve necessariamente avere dei pedali (e questi ci sono) e non deve presentare un normale acceleratore. In pratica si potrebbe accelerare solo pedalando, regola che negli USA invece è più libera, è infatti consentito accelerare semplicemente con una manopola dedicata. Vedremo se l'UE deciderà di cambiare questa norma e di facilitare l'arrivo di questi veicoli dal continente asiatico, che Segway ha presentato ufficialmente ieri 26 agosto, nel corso di un evento celebrativo del primo Coast-to-Coast USA in monopattino elettrico.