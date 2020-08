I nuovi scooter elettrici Askoll NGS arrivano in Italia e sono compatibili con l'Ecobonus

Il 2020 sarà l'anno degli scooter elettrici (qui i migliori da acquistare in sconto). Questo ovviamente grazie all'Ecobonus pensato appositamente per le due ruote a zero emissioni, valido sia per moto che per scooter, sia con rottamazione che senza. A tal proposito vi segnaliamo l'arrivo in Italia dei nuovi Askoll NGS.

Come ricordavamo un po' di tempo fa, se auto elettriche, bici elettriche e monopattini elettrici sono sulla bocca di tutti già da un po', gli scooter elettrici stanno facendo un po' fatica a svettare. Deve averlo capito anche Askoll, che per promuovere i suoi NGS e farli provare al pubblico ha ideato un tour tutto italiano fatto di ben 27 tappe: da Roma a Messina, passando per Milano, Firenze, Bologna e molte altre città.



Il tour è stato un'opportunità per conoscere da vicino la nuova generazione di scooter NGS3 e capire come muoversi in città in maniera ecologica ed economica. Askoll ha inoltre pensato a un'esclusiva promozione dedicata a chiunque abbia partecipato al tour, che si potrà sommare all'Ecobonus rivolto alle due ruote elettriche - che da solo permette un risparmio fino al 40%/4.000 euro con rottamazione di un vecchio motociclo inquinante da Euro 0 a Euro 3, fino al 30%/3.000 euro senza rottamare nulla.