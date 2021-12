Nuovi render dell'auto elettrica di Apple: arrivano da brevetti già registrati

Cosa rende affascinante il Sacro Graal? La sua aura leggendaria ed eterea: tutti ne parlano ma nessuno lo hai mai visto davvero, e in campo automotive il Sacro Graal dell'industria potrebbe essere la Apple Car, l'auto elettrica di Apple che qualcuno è tornato a renderizzare.

La vettura, per anni coperta dal nome Project Titan, appare e scompare dalle pagine delle riviste specializzate a cadenza regolare. Dai primissimi rumor si è passati al silenzio più assoluto, per poi tornare a parlare di eventuali partnership fra il produttore di Cupertino e altri grandi marchi del settore, pensiamo a Kia ad esempio (vicino l'accordo fra Apple e Kia). Un matrimonio industriale di questo tipo avrebbe sicuramente facilitato l'arrivo della Apple Car, con la mela morsicata che avrebbe potuto lavorare a software e hardware di bordo lasciando pianale, scheletro e carrozzeria a qualcuno più esperto, sul mercato da decenni.

Purtroppo dopo tutte le indiscrezioni poi non si è arrivati a nessun accordo ufficiale, si pensa dunque che Apple stia continuando a lavorare al progetto in assoluta autonomia. Nonostante si parli del progetto da anni, di fatto fra le mani non abbiamo nulla, né un prototipo, né un disegno industriale della vettura finita, qualcuno però è tornato a immaginare l'auto elettrica del colosso californiano. I render che vedete in pagina arrivano dall'azienda britannica Vanarama, prodotti sulla base di alcuni brevetti registrati da Apple nel corso degli ultimi anni in diversi ambiti.



Un'auto tendenzialmente divisa in due, un corpo inferiore che potrebbe ricordare le forme di una piccola imbarcazione e una parte superiore realizzata interamente di vetro, materiale che Apple adora alla follia e usa da sempre per caratterizzare i suoi negozi fisici. Di questo design colpisce soprattutto la mancanza del montante centrale, soluzione già vista sul concept Hyundai SEVEN che però sarebbe poco pratica nell'uso quotidiano (per via di un drastico calo della sicurezza e della solidità strutturale), con le portiere che si aprirebbero in modo speculare. Nell'abitacolo campeggia un'enorme plancia che offre una vasta superficie di schermi, con software ovviamente brandizzato Apple e Siri integrata alla perfezione. Infine, pensando alla Guida Autonoma, è anche possibile girare i sedili anteriori per creare un vero e proprio salotto. Viene difficile immaginare un prodotto simile realmente funzionante sulle nostre strade, per il momento però sognare non costa nulla.