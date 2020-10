Nuovi Renault Arkana, Captur e Mégane E-Tech Hybrid: le novità

Renault sta prendendo la questione dell’elettrificazione davvero di petto. Dopo aver dominato il mercato delle elettriche compatte con la ZOE, e anticipato la Mégane eVision EV, arrivano sul mercato tre nuovi modelli ibridi della gamma E-Tech.

Come vi abbiamo anticipato qualche settimana fa, anche l’Italia vedrà il nuovo crossover Renault Arkana E-Tech Hybrid con motorizzazione da 140 CV e batteria da 1,2 kWh da 230V. Questo al top della gamma, altrimenti si può optare per un Micro Hybrid a 12V per le motorizzazioni 1.3 TCe 140 e 160 (per saperne di più vi rimandiamo al nostro articolo sulle tecnologie ibride disponibili sul mercato).

Grande attenzione poi per il nuovo Renault Captur E-Tech Hybrid, con batteria da 1,2 kWh e 140 CV di potenza combinata, che va ad affiancarsi al Captur Plug-in Hybrid. Con i motori a benzina da 1.3 TC3 è disponibile anche il Micro Hybrid a 12V. Debutta poi anche una nuova versione R.S. Line, con badge specifici, paraurti anteriori e posteriori ridisegnati, lama F1 ed esclusivi cerchi in lega.

Spazio anche alla nuova Mégane Berlina, che ora propone la motorizzazione E-Tech Plug-in Hybrid con 160 CV combo e batteria da 9,8 kWh a 400V, che consente di viaggiare per circa 50 km in Full Electric sul circuito misto (WLTP), fino a 65 in ambito urbano (WLTP City).

Nuova Renault Arkana E-TECH Hybrid, Captur E-TECH Hybrid e Mégane E-TECH Plug-In Hybrid saranno commercializzati in Europa nel primo semestre del 2021.