Nuovi problemi per la Mercedes-Benz EQC in Cina: il motore non parte

Il lancio della Mercedes-Benz EQC non è di certo stato dei migliori, con la vettura elettrica che inizialmente ha venduto davvero pochissimi esemplari in patria (Mercedes-Benz EQC è un flop?). Per rimediare, la stella a tre punte ha poi portato il suo SUV/Crossover in Cina, dove però ora stanno sorgendo problemi al motore.

A riportare la notizia è stato il sito CnEVPost, secondo cui appena fuori Shanghai 68 utenti diversi avrebbero riscontrato lo stesso problema al motore sulla EQC di Mercedes-Benz. Alla base di tutto ci sarebbe un difetto al motore elettrico, riconosciuto silenziosamente dal brand tedesco che avrebbe già contattato gli utenti che hanno ravvisato il problema per tentare di risolverlo.

La cosa però potrebbe espandersi e diventare un richiamo vero e proprio per un numero di vetture più consistente di 68; un gruppo di 300 utenti avrebbe protestato contro la gestione iniziale del problema, con almeno 150 persone al suo interno che avrebbero riscontrato problemi simili a quelli raccontati sopra. Gli utenti afflitti dal problema hanno ricevuto un avviso di "Aggiunta liquido di raffreddamento" circa due mesi prima gli effettivi problemi al motore; i rivenditori hanno effettivamente aggiunto del liquido, questo però è penetrato nel motore causando un problema alla partenza del veicolo.

Ora vedremo quale sarà la prossima mossa di Mercedes, che in Cina collabora con BAIC Motor e ha già richiamato circa 800 EQC nel Paese a causa di un altro problema. Per dovere di cronaca, Mercedes ha venduto in Cina più di 6.000 EQC nel 2021, più di 800 solo nel mese di dicembre. Un lancio "ombroso" per il mercato cinese, con NIO che da sola - da debuttante - ha venduto 10.489 EV (la stessa NIO che ha portato in Europa la sua tecnologia di Battery Swap per BEV) e Tesla che ha toccato le 70.000 unità in Cina.