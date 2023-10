Nuovi piani tariffari Be Charge da novembre 2023: tutti i dettagli

A inizio ottobre Be Charge ci aveva anticipato tutto (nuove tariffe e abbonamenti Be Charge da novembre): dall’1 novembre 2023 sarebbero cambiate le tariffe di ricarica di uno degli aggregatori più utilizzati dagli utenti elettrici italiani. Vediamo dunque come utilizzare il servizio da domani...

Dall’1 novembre 2023 gli utenti della famosa app di ricarica Be Charge potranno scegliere tre nuovi piani tariffari. Con Be Start si va a pagare 9,99 euro al mese (ogni 30 giorni) e si ottiene uno sconto del 20% sulle tariffe a consumo. Be Medium ci permette di avere il 30% di sconto sulle tariffe a consumo corrispondendo 13,90 euro ogni 30 giorni, infine con Be Premium spendiamo 19,90 euro ogni 30 giorni e otteniamo il 40% di sconto sulle tariffe a consumo proposte all’interno dell’app.

Spetta dunque a noi capire quale delle tre soluzioni sia più conveniente per il nostro utilizzo. Ma come si attivano i nuovi piani? Bisogna accedere all’app Be Charge e verificare di avere Italia come “Paese prevalente di ricarica” nelle impostazioni. Successivamente basta andare in Profilo > Piani Attivi > Scopri Tutti, scegliere il profilo più adatto alle nostre esigenze e cliccare su Richiedi. L’attivazione può essere immediata oppure si possono attendere i 14 giorni di ripensamento. Lo sconto sulle tariffe in-app viene applicato su tutte le colonnine presenti all’interno dell’aggregatore (dunque non solo stazioni Be Charge) in Italia e nella Repubblica di San Marino.



Ricordiamo che, a proposito di tariffe, a inizio 2023 Enel X ha alzato i prezzi dei propri abbonamenti.