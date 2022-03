Nuovi ostacoli per la Giga Berlin di Tesla a un passo dall'inaugurazione: l'ok non basta

Come vi abbiamo raccontato lo scorso 28 febbraio, la Giga Berlin di Tesla ha finalmente ottenuto i permessi finali per aprire i battenti, oggi è arrivata la conferma delle autorità ma potrebbero esserci altri problemi.

Nel nostro articolo del 28 febbraio trovate delle date ben precise: 22 oppure 23 marzo 2022, queste le date in cui la Giga Berlin dovrebbe ufficialmente entrare in produzione. Ora però potrebbe esserci un nuovo ostacolo, ma partiamo dall'approvazione finale. Queste le parole del giornale Handelsblatt a proposito dell'autorizzazione dell'ufficio ambientale di Potsdam: "A due anni dall'inizio dei lavori di costruzione, il processo di approvazione ambientale della nuova fabbrica di auto del marchio Tesla a Grünheide, vicino Berlino, è stato finalmente completato. Il Potsdam State Office for the Environment (LfU) ha dato il suo ok definitivo alla nuova Gigafactory".

Venerdì 4 marzo è prevista anche una conferenza stampa delle autorità locali per parlare dell'autorizzazione all'impianto. Tuttavia "there’s a catch", come dicono gli americani, c'è un inghippo. "La decisione non permette a Tesla di iniziare immediatamente con la produzione delle sue automobili" ha continuato Handelsblatt, "Il Ministero dell'Ambiente ha confermato che lo sviluppatore del progetto deve soddisfare ulteriori requisiti e fornire prove tangibili prima che l'impianto possa essere effettivamente messo in funzione".

Non è chiaro però di quali prove abbia bisogno il Ministero, possiamo solo immaginare che Elon Musk non ne possa più della burocrazia europea arrivato a questo punto della storia. Speriamo, per gli appassionati Tesla e per Musk stesso, che ormai rimangano pochi passaggi da fare e che presto le prime Model Y europee possano finire nelle mani dei clienti che le hanno ordinate. Nel frattempo abbiamo fatto guidare una Model Y a chi non ha mai toccato una Tesla.