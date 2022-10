Nuovi motori per CUPRA Leon 5 porte e Sportstourer a partire da 28.000 euro

A fine 2022 CUPRA ha deciso di aggiornare la gamma motori di Leon, con il primo motore Mild Hybrid del marchio disponibile ora anche su Leon Sportstourer e propulsori aggiuntivi per tutta la serie.

Il motore 1.5 Hybrid (mHEV) da 110 kW/150 CV abbinato al cambio automatico DSG arriva anche su CUPRA Leon Sportstourer, non soltanto sulla CUPRA Leon hatchback presentata a inizio ottobre (la CUPRA Leon diventa Mild Hybrid).

La gamma di motorizzazioni si amplia ulteriormente, con l'arrivo dei nuovi 1.5 TSI da 110 kW/150 CV e 2.0 TSI 140 kW/190 CV DSG. Motori particolarmente performanti che promettono prestazioni di livello superiore caratterizzati da una ricca dotazione di serie. Tra i principali equipaggiamenti di serie spiccano i cerchi in lega da 18 pollici (cosa cambia fra un cerchio grande e un cerchio piccolo?), i fari Full LED, la luce ambiente smartwraparound, l'infotainment da 10 pollici, l'accesso keyless, l'Adaptive Cruise Control (ACC), il cruscotto digitale e il climatronic trizona.

Fra le dotazioni optional abbiamo un Design Pack arricchito dalle CUPRA Side Skirts per CUPRA Leon e Leon Sportstourer con motore 2.0 TSI 190 CV DSG, infine su Leon Sportstourer saranno disponibili a richiesta anche i fari Matrix LED e il Design Pack, già disponibili per la variante 5 porte. I nuovi motori della gamma CUPRA Leon si possono avere a partire da 28.000 euro per la versione 1.5 TSI 150 CV. CUPRA ci informa anche che presto i colori Argento Urban e Blu Asphalt non saranno più disponibili su CUPRA Leon.