I nuovi monopattini Xiaomi 2020 in offerta da Euronics: Essential, 1S e Pro 2

Sembra proprio che dopo la pausa natalizia le grandi catene di elettronica (compreso Amazon, che ha appena messo in sconto il Ninebot Segway Max G30) siano tornate a fare offerte aggressive sui monopattini elettrici. Euronics sconta ora gli ultimi prodotti Xiaomi.

Stiamo parlando dei tre monopattini elettrici presentati da Xiaomi all’inizio dell’estate 2020, che non hanno stupito dal punto di vista del design ma hanno migliorato tutte le piccole criticità del passato. Nello specifico abbiamo lo Xiaomi Mi Electric Scooter Essential, l’entry level della nuova gamma, con 20 km di autonomia e un prezzo che ora da Euronics è pari a 279,90 euro.

Il modello più bilanciato della line-up 2020 è certamente il nuovo Xiaomi Mi Electric Scooter 1S, kickscooter che abbiamo guidato poco prima dell’uscita ufficiale, qui trovate il nostro test completo. 30 km di autonomia, 25 km/h di velocità massima, una soluzione davvero ottimale per la maggior parte del pubblico. Euronics lo sta vendendo a 379,90 euro.

Arriviamo infine al modello top di gamma, lo Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2, che si differenzia dai fratelli per via di un motore leggermente più potente (che permette di risalire salite più ripide) e una mega batteria in grado di offrire fino a 45 km di autonomia. Se durante il giorno percorrete circa 40 km di strada, questo è il modello che fa per voi. Euronics lo propone a 479,90 euro. Tutti e tre i modelli sono di colore nero (grigio scuro) e hanno ruote a camera d’aria da 8,5 pollici.