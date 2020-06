I nuovi monopattini VivoBike nel volantino Vobis con fitness band inclusa

Le grandi catene di elettronica stanno ormai facendo a gara a chi sconta maggiormente monopattini elettrici e biciclette a pedalata assistita, dopo il boom relativo al Bonus Mobilità 2020. Ebbene anche Vobis ha inserito i nuovi monopattini VivoBike nel suo nuovo volantino.

Prima di passare alle offerte vi ricordiamo che i volantini possono cambiare di zona in zona, magari solo alcuni negozi aderiscono alle promozioni, è dunque preferibile controllare presso il rivenditore a voi più vicino. In ogni caso in basso trovate l'elenco dei negozi aderenti al volantino in oggetto.

Diciamo subito che il volantino Vobis in questione è valido fino al 31 luglio prossimo, in sconto troviamo il VivoBike S2 con ruote da 8,5 pollici, motore da 350 W e autonomia fra i 18 e i 22 km. È proposto a 329 euro con una fitness band Mediacom Sportbit HR (del valore di 24,99 euro) compresa nel prezzo.

La fitness band è inclusa anche con gli altri due monopattini a volantino: il VivoBike S2 Max e il VivoBike S3 Max. Il primo costa 379,99 euro e garantisce un'autonomia compresa fra i 28 e i 39 km, ha ruote da 10 pollici e un motore da 350 W. L'S3 Max invece nostra 549,99 euro e ha ruote da 10 pollici, 25-35 km di autonomia, batteria estraibile da 10.000 mAh. Ricordiamo che con il Bonus Mobilità 2020 è possibile avere un rimborso/sconto del 60% fino a un massimo di 500 euro, non tutti i cittadini italiani però possono accedervi, qui le regole ufficiali.