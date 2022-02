Nuovi monopattini MOMODESIGN EVO 9 e REVO 11: caratteristiche e prezzi

Una nuova primavera si avvicina e per i produttori di monopattini è il momento migliore per lanciare nuovi prodotti - vi presentiamo non a caso i nuovi EVO 9 e REVO 11 di MOMODESIGN.

Distribuiti a livello europeo da CONCORDE Spa, i due monopattini si contraddistinguono per elementi alquanto chiari. L'EVO 9 è il più accessibile dei due e offre velocità fino a 25 km/h, motore brushless da 400 W, 25 km di autonomia, ruote da 8,5" con camera d'aria, frecce direzionali, NFC, contachilometri, Cruise Control, Display Smart, freno a disco. Il suo prezzo consigliato è di 499,00 euro.

Il REVO 11 ha una struttura più muscolosa e può raggiungere i 25 km/h (con step da 20 km/h e 6 km/h). L'autonomia è stimata in 25 km e le ruote sono da 10" Air Free (dunque non si possono bucare), una dimensione che dovrebbe farci viaggiare in totale sicurezza. Il telaio è in magnesio, è pieghevole e trasportabile, possiamo poi sfruttare la frenata rigenerativa e connetterci all'app dedicata. Presente anche un doppio ammortizzatore, una batteria estraibile, il Cruise Control, un Display Smart e una pedana con luci ambientali. A disco il freno principale, mentre il motore brushless arriva a erogare 400 W di potenza. Diversi i colori disponibili a un prezzo consigliato di 599,90 euro. Questo REVO 11 in particolare dovrà vedersela con il nuovo monopattino Nilox M1 in arrivo e l'ultima uscita in casa Xiaomi: qui la prova del nuovo Xiaomi Mi Electric Scooter 3.