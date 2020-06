Nuovi monopattini elettrici VivoBike S2, S2 Max e S3 Max: caratteristiche e prezzi

Per i monopattini elettrici è un'epoca d'oro. A dicembre sono stati equiparati alle biciclette, dal 4 maggio al 31 dicembre ci sarà poi il Bonus Mobilità 2020 per averli con il 60% di sconto, fino a 500 euro - ma attenzione perché non è per tutti! Il fermento è palpabile e VivoBike ha appena lanciato i suoi nuovi dispositivi.

La nuova line-up degli scooter VivoBike, che fra l'altro a listino ha anche moltissime biciclette elettriche, è formata dai monopattini elettrici S2, S2 Max e S3 Max. Scopriamoli in dettaglio. La parola chiave per i primi due è sicuramente "economico": S2 e S2 Max costano rispettivamente 329 euro e 379 euro, pesano 13 kg e 13,5 kg e hanno entrambi un motore da 350 W. Cosa cambia fra i due modelli?



La batteria e l'autonomia. L'S2 monta un accumulatore da 7.500 mAh, utile a percorrere 25 km circa, mentre con l'S2 Max abbiamo 10.000 mAh e ben 40 km di autonomia. Inoltre il primo ha ruote a camera d'aria da 8,5 pollici (al pari dello Xiaomi Mi Electric Scooter Pro), mentre il secondo ha ruote da 10", sempre a camera d'aria, dunque dovrebbe avere una maggiore stabilità.



Con l'S3 Max facciamo un ulteriore salto, anche di prezzo - visto che costa 549 euro. Offre ruote da 10" a camera d0aria, 10.000 mAh di batteria rimovibile, ha un freno a disco posteriore con leva sul manubrio, trasporta 100 kg e ha un'autonomia compresa fra i 30 e i 35 km. Pesa 15 kg ma è completo di tutto, proiettori LED anteriori e posteriori, 25 km/h di velocità massima, una struttura pieghevole in alluminio. Tutti e tre i modelli si possono avere con il 60% di rimborso, qui le regole ufficiali del Bonus Mobilità 2020.