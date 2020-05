Ducati lancia due nuovi monopattini elettrici: il Cross-E Scrambler e il Pro II

Nell'ultimo anno Xiaomi e Segway hanno certamente spadroneggiato in ambito monopattini elettrici, anche Ducati è però un importante attore del settore e lo ribadisce con l'annuncio di una nuova linea di mobilità elettrica.

Il marchio di Borgo Panigale non è di certo un debuttante nella microbilità, anzi, già a fine 2019 vi avevamo raccontato delle nuove biciclette a pedalata assistita di alta fascia. Oggi vi mostriamo due nuovi monopattini elettrici brandizzati Ducati e sviluppati in collaborazione con MT Distribution: il Cross-E Scrambler e il Pro II.

Il primo monta pneumatici tubeless cosiddetti “fat” anti-foratura (misure 110/50-6.5"), adatti anche a tratti di strada sterrata o molto irregolare. Il motore brushless fornisce una potenza continuativa di 500W e garantisce uno spunto eccellente sia in partenza sia su tratti in salita, senza subire rallentamenti di andatura. La batteria da 375 Wh garantisce un’autonomia fino a 30-35 km, mantenendo una velocità media di 15 km/h. La robustezza, anche visiva, del telaio conferisce la massima stabilità e confort di guida. Il doppio faro anteriore permette l’utilizzo del mezzo in notturna con un’ottima visibilità e la gestione di tutte le funzionalità, inclusi i 3 riding mode, avviene attraverso l’ampio display LCD da 3.5".

Il Pro II monta invece un motore brushless da 350W continuativi e una batteria da 280 Wh, che permette di percorrere tra i 25-30 km in pieno comfort, grazie anche alla sospensione posteriore ed ai pneumatici tubeless anti-foratura da 10". La sicurezza di marcia è fondamentale per Ducati, per questo il monopattino monta un doppio freno (elettrico anteriore e a disco posteriore) e un ampio display LCD da 3.5" da cui monitorare e gestire tutte le impostazioni.

Ducati ha poi intenzione di lanciare nelle prossime settimane anche delle e-bike pieghevoli dotate di luci posteriori integrate nel piantone della sella, una batteria totalmente a scomparsa nel telaio e con l'attivazione dei fanali con sensori crepuscolari, sapremo però maggiori informazioni solo al momento del lancio.

Alcuni modelli di monopattino ed e-bike saranno disponibili anche presso i concessionari Ducati e nel Ducati Shop Online.