Nuovi milioni di euro per il Bonus Mobilità 2020, nessuno però può ancora richiederlo

Nonostante le opposizioni lo abbiano ferocemente attaccato, il Bonus Mobilità 2020 è già un innegabile successo, anche se la piattaforma per richiederlo non è stata ancora attivata. Dei 120 milioni di euro messi a disposizione inizialmente, ora il governo punta a raddoppiare.

Sul web e nei negozi fisici l'impatto del Bonus Mobilità 2020 è stato devastante: a Milano abbiamo personalmente visto code interminabili fuori dai negozi, unità ultra limitate di bici e monopattini, una richiesta fuori portata di informazioni e una ricerca smodata di offerte e occasioni. L'iniziativa è stata sicuramente un successo e formalmente continuerà anche fino al 31 dicembre, motivo per cui il governo ha già trovato nuovi fondi per alimentare il bonus.

Dicevamo, rispetto ai 120 milioni di euro iniziali il Ministro dell'Ambiente Sergio Costa è riuscito a trovare altri 70 milioni aggiuntivi e si punta ad averne ulteriori 50. In totale, mentre si aspetta la conversione del decreto in legge, potremmo arrivare a ben 240 milioni di euro da dedicare al Bonus Mobilità 2020. Nel frattempo, pur mancando dati ufficiali, il mese di maggio ha fatto registrare vendite maggiori del 60/70% rispetto allo stesso mese dello scorso anno.

Ricordiamo che il Bonus Mobilità 2020 avrà due fasi, la prima la stiamo vivendo adesso e comporta un rimborso da parte del governo, la seconda metterà sul piatto dei voucher per sconti immediati in cassa, per saperne di più leggete pure la nostra news dedicata a Fase 1 e Fase 2. Nel frattempo la speranza è che la piattaforma per la richiesta del bonus possa essere attivata nel più breve tempo possibile, poiché a oggi formalmente nessuno può accedere agli inventivi...