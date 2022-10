Nuovi LED Matrix, infotainment e allestimento Competizione per Alfa Romeo Giulia e Stelvio

A distanza di pochi minuti dalle immagini di anteprima comparse in rete, Alfa Romeo ha finalmente svelato il restyling che interessa i modelli Giulia e Stelvio, che non si presentano rivoluzionate ma evolute là dove serviva, ovvero nei gruppi ottici e nel sistema di infotainment, che adesso le rendono al passo con i tempi.

Era da molto che si parlava dei nuovi gruppi ottici per le due sorelle del biscione, e finalmente sono arrivati: Giulia e Stelvio 2023 si presentano con gruppi ottici LED Matrix adattivi e con firma luminosa ispirata alla Tonale. I nuovi fanali non sono però l’unico elemento ereditato dal recente crossover compatto (l'Alfa Romeo Tonale è stata nominata Auto Europa 2023), infatti all’interno dell’abitacolo c’è un nuovo sistema d’infotainment che vede l’introduzione di una strumentazione completamente digitale con un display da 12,3 pollici.

E proprio come sulla Tonale, anche su Giulia e Stelvio si potranno scegliere diverse grafiche per la strumentazione, compresa la più retro con numeri disposti in maniera radiale rispetto alla lancetta, come la Giulia originale degli anni ’60. E le somiglianze con la Tonale non finiscono qui, perché sia Giulia che Stelvio verranno accompagnate da un NFT che registra la provenienza e terrà traccia di tutta la storia dell’auto (ecco come funziona l'NFT di Alfa Romeo Tonale).

Sono queste le novità principali per i due modelli in questione, a cui si aggiunge il debutto di un nuovo allestimento denominato Competizione, disponibile per entrambe le vetture e caratterizzato da una particolare tinta grigia opaca Moon Light, accompagnata da pinze dei freni rosse, sospensioni adattive, cruscotto rivestito in pelle, e sulla Stelvio ci saranno anche cerchi da 21 pollici.

Parlando di motori, per il momento Alfa Romeo ha confermato la presenza di due diesel e un benzina, tutti abbinati ad una trasmissione automatica a 8 rapporti. Il motore turbodiesel da 2.2 litri viene declinato in due tagli di potenza, ovvero 160 e 210 CV a seconda della trazione scelta, rispettivamente posteriore o integrale. Il motore benzina è invece un 2.0 litri turbo da 280 CV abbinato alla trazione integrale.

I prezzi non sono ancora noti, ma la commercializzazione delle prime Alfa Romeo Giulia e Stelvio dovrebbe iniziare intorno a febbraio 2023.