Nuovi incentivi auto e moto 2022 attivi dal 16 maggio: tutti i dettagli

Finalmente il giorno dei nuovi incentivi auto e moto 2022 è arrivato: da oggi 16 maggio è possibile sfruttare i bonus ufficializzati lo scorso 6 aprile.

All'argomento abbiamo dedicato diversi articoli, partendo da Ufficiali i nuovi incentivi auto e moto 2022 dove potete trovare il dettagli di tutti i bonus disponibili e arrivando a Le auto elettriche da acquistare con il bonus auto 2022. Oggi che tutto è ufficiale facciamo un piccolo recap: come per il 2020 e il 2021, anche questa volta bisognerà guardare alle emissioni di CO2 per capire se un'auto è compatibile o meno con gli incentivi - e a quale fascia di sconto si riferisce (quali sono le auto compatibili con i nuovi incentivi auto 2022?).

Con emissioni fra 0 e 20 g/km (di fatto le auto elettriche) possiamo ottenere fino a 5.000 euro di sconto con rottamazione di un veicolo inquinante, solo 3.000 euro se non rottamiamo nulla. Inoltre il prezzo dell'auto scelta non dev'essere superiore a 35.000 euro più IVA (42.700 euro con IVA). La seconda fascia riguarda le auto Plug-in Hybrid, con emissioni fra 21 e 60 g/km. In questo caso possiamo avere fino a 4.000 euro di sconto con rottamazione, 2.000 euro senza rottamazione. Il price cap in questo caso è di 45.000 euro più IVA (54.900 euro con IVA). Arriviamo così alle restanti ibride o termiche Euro 6, con emissioni comprese fra 61 e 135 g/km: 2.000 euro di sconto con rottamazione, prezzo massimo 35.000 euro più IVA (42.700 euro con IVA).

Infine scooter e moto: senza rottamazione abbiamo il 30% di sconto sul prezzo di acquisto fino a un massimo di 3.000 euro, con rottamazione invece abbiamo il 40% di sconto fino a 4.000 euro per motocicli elettrici e ibridi.