Nuovi incentivi auto elettriche 2023: ecco come cambieranno

Il governo Meloni starebbe per varare il nuovo Ecobonus 2023. Come vi avevamo spiegato pochi giorni fa, l'esecutivo starebbe pensando ad una stretta per quanto riguarda gli incentivi per le auto elettriche, concentrandosi maggiormente su chi deve sostituire le auto vecchie.

L'intenzione, come riferisce Repubblica, dovrebbe essere quella di stanziare 250 milioni di euro per il "cambio auto", una sorta di nuova grande campagna di rottamazione simile a quanto accadde nel 1997 durante il governo Prodi.

«Bisogna incentivare chi ha bisogno dell’auto – ha spiegato di recente il ministro del Made in Italy Urso - i soldi dello Stato devono servire per svecchiare il parco auto, togliere dalla strada gli Euro 0 1-2-3, e per aiutare chi non se lo può permettere, non chi ha le facoltà di comprarsi se vuole e noi lo auspichiamo un’auto elettrica».

Visto che per l'Ecobonus 2023 i soldi per benzina e diesel sono andati subito esauriti, il governo starebbe pensando di aumentare gli incentivi riguardanti l'acquisto di vetture con motore termico, precisamente nella fascia di emissioni 61-135 g/km, per cui il contributo attuale è di 2 mila euro con rottamazione.

L’ANFIA, la sigla che riunisce le imprese della filiera auto, chiede che si aumentino invece gli incentivi per chi volesse acquistare un full electric, arrivando fra i 7 e gli 8 mila euro (oggi è di 5 mila con rottamazione), di modo da aumentare l'appeal degli EV.

Ma il governo sembrerebbe principalmente intenzionato ad eliminare dalla strada le auto più datate, i più di 11 milioni di veicoli fra Euro 0 ed Euro 3, senza dimenticarsi degli Euro 4, quelle macchine immatricolare prima del 2009.

Urso, a riguardo, ha ribadito il concetto: “Devono alimentare sia le auto elettriche sia quelle tradizionali a basse emissioni”, ricordando che “I 150 milioni stanziati nel 2023 per le auto tradizionali sono terminati in poche settimane, dei 425 milioni per elettriche e ibride sono stati utilizzati solo 33 milioni, meno dell’8%”. Sono attese novità nei prossimi giorni.