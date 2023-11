Nuovi incentivi auto dal 1 gennaio 2024: tutto quello che c'è da sapere

A partire dal prossimo 1 gennaio 2024 in Italia saranno disponibili nuovi incentivi auto: ora che l’accordo è praticamente confermato, poiché non c’è tempo per ulteriori modifiche, cerchiamo di capire quanti soldi ci saranno a disposizione e per quali vetture.

Dall’attuale Governo Meloni sono in arrivo 570 milioni di euro, che andranno distribuiti secondo tre fasce di veicoli: Full Electric, Plug-in Hybrid e termiche/ibride. Nella soglia Full Electric rientrano quelle auto con emissioni di CO2 comprese fra 0 e 20 g/km, che avranno a disposizione 205 milioni di euro, 194,75 per i privati e 10,25 alle società di car sharing e noleggio a lungo termine. La fascia delle Plug-in Hybrid, con emissioni comprese fra 21 e 60 g/km, metterà a disposizione 245 milioni di euro, 232,75 ai privati e 12,25 alle società di car sharing e noleggio. Infine le auto endotermiche e ibride con emissioni comprese fra 61 e 135 g/km, la fascia preferita dagli italiani, avrà a disposizione 120 milioni di euro, tutti riservati ai privati. Pur essendo ancora le più richieste, le auto endotermiche hanno preso - come tradizione - la fetta più piccola degli incentivi, del resto l’obiettivo di questi bonus è vendere più auto green possibile, si punta insomma a EV e PHEV.

Che contributo possiamo ricevere? Per la prima fascia, quella delle Full Electric, abbiamo 3.000 euro senza rottamazione, 5.000 euro con rottamazione, insomma le cifre non sono cambiate rispetto al 2023. Per le PHEV abbiamo 2.000 euro senza rottamazione, 4.000 euro con rottamazione. Infine per le endotermiche/ibride abbiamo un contributo solo in caso di rottamazione: 2.000 euro.

Sul fronte delle cifre per ogni singolo acquisto si sperava in qualcosa di più, soprattutto per le Full Electric che costano solitamente più della media. Inoltre bisogna rispettare dei limiti di prezzo: per la fascia 0-20 g/km non si deve andare oltre i 35.000 euro IVA esclusa, 42.700 IVA compresa. Tutto insomma sembra invariato rispetto al passato, con la fascia 21-60 g/km che non deve andare oltre i 45.000 euro IVA esclusa, 54.900 euro IVA inclusa. Infine per la fascia 61-135 g/km si deve restare entro i 35.000 euro IVA esclusa, 42.700 euro IVA inclusa.