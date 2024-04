Nuovi incentivi 2024 per moto, scooter e quadricicli elettrici, fuori i modelli termici

Se state aspettando nuovi incentivi per moto e scooter termici, abbiamo brutte notizie per voi. Un DPCM in uscita sta per stanziare nuove risorse per le due ruote, il Governo però non riserverà neppure un euro ai modelli termici.

Lo ribadisce ANCMA, Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori, in un comunicato stampa. Ricordiamo che gli incentivi per le due ruote termiche per il 2024 sono già terminati lo scorso mese di gennaio, motivo per cui si aspettavano nuovi fondi messi a disposizione del Governo tramite un DPCM dedicato. Il DPCM effettivamente arriverà, i fondi però saranno destinati soltanto a ciclomotori, scooter, moto e quadricicli elettrici.

Ecco cosa ha detto ANCMA nella sua nota diffusa alla stampa: “Il DPCM non prevede ulteriori risorse per le moto termiche in aggiunta a quelle già stanziate per il 2024 (5 milioni di euro) e già andate esaurite alla fine del mese di gennaio. Verrà invece integrato il fondo dedicato a ciclomotori, scooter, moto e quadricicli elettrici con risorse derivate dalla redistribuzione dei fondi avanzati negli anni 2022 e 2023, per un importo di circa 17 milioni di euro (che andranno ad aggiungersi a quelli già disponibili)”.

Non arriveranno, dunque, nuovi fondi per moto e scooter termici, i riflettori sono puntati sui modelli elettrici, in particolare i quadricicli come lo Swapa Zip che abbiamo provato, che assieme a Citroen Ami, Fiat Topolino, la Ligier Myli in offerta ad aprile 2024 e altri modelli del mercato rischiano di prosciugare le risorse in poche settimane. Il nuovo Jinpeng XY in uscita in estate potrebbe arrivare troppo tardi...

Su Tendine parasole bambini Buio Ottimale con protezione UV certifi è uno dei più venduti di oggi.