I nuovi furgoni elettrici di Amazon visti da vicino: foto e video

Se seguite le nostre notizie con costanza, sicuramente già sapete di come Amazon abbia investito in Rivian sin dallo scorso anno. Stiamo parlando della rivale numero 1 di Tesla in quanto a "concept" e filosofia, che ora ha anche sviluppato dei van elettrico per il colosso dell'e-commerce.

Ma come saranno essenzialmente questi furgoncini per le consegne a domicilio? Ve li mostriamo noi, attraverso un video (che trovate in pagina) rilasciato proprio dalla stessa Amazon. Il colosso di Jeff Bezos ha intenzione di costruire la "flotta più sostenibile del mondo, la più performante e la più sicura". Vetture ingegnerizzate letteralmente da zero (tranne forse per la piattaforma, già pronta in precedenza), con l'idea costante di puntare tutto sull'efficienza massima.

Purtroppo né Amazon né Rivian hanno a oggi diffuso i dettagli tecnici dei veicoli, non sappiamo quanta autonomia abbiano e altro, di certo però abbiamo delle nuove immagini a disposizione per ammirare il loro futuristico design. Amazon vuole utilizzare questi mezzi già a partire dal 2021, immettendo sulle strade 10.000 veicoli entro i primi mesi del 2022 e 100.000 entro il 2030 - risparmiando su milioni di tonnellate di CO2 (e siamo sicuri che l'energia per alimentari arriverà da fonti sostenibili, altrimenti sarebbe un fail colossale).

Ricordiamo inoltre che Rivian sta sviluppando anche la sua Guida Autonoma proprietaria, chissà che anche Amazon non la implementi in qualche modo per migliorare l'efficienza delle sue consegne - pensate a quanto stress in meno avrebbe un corriere senza più la necessità di guidare tutto il giorno, effettuando solo le consegne... potrebbe essere il futuro dell'e-commerce.