Nuovi fondi per l'Ecobonus 2021: 76 milioni di euro per auto e moto

Esistono poche parole al mondo più belle di “bonus”. Nel 2020 .Ecobonus e Bonus Mobilità hanno ottenuto un grande successo, tanto che il primo è stato riproposto anche nel 2021 - e ora sono appena arrivati nuovi fondi.

Lo scorso 23 aprile 2021 infatti il Governo Draghi, nello specifico il Ministero dello Sviluppo Economico, ha aggiunto altri 76 milioni di euro al fondo già stanziato per la copertura dell’Ecobonus 2021. Non parliamo di una cifra folle, eppure serviva come l’aria: i 250 milioni di euro previsti fino al 30 giugno 2021 per l’acquisto di nuove auto Euro 6 poco inquinanti erano infatti già terminati, ora dunque ancora più italiani potranno sfruttare la “promo”.

Andiamo però a vedere come saranno ripartiti i nuovi fondi: 56 milioni di euro aiuteranno gli italiani ad acquistare auto a zero o bassissime emissioni, elettriche o ibride plug-in, con emissioni di CO2 comprese fra 0 e 60 g/km. 13 milioni di euro invece andranno a finire nella fascia con emissioni da 61 a 135 g/km. 2 Milioni di euro faranno parte dell’extra bonus della Legge di Bilancio per auto con emissioni fra 0 e 60 g/km e infine 250.000 euro saranno destinati all’acquisto di motocicli di categoria L non inquinanti.

Ulteriori 5 milioni di euro andranno a far parte del Decreto Rilancio Residuo 2020 per le auto con emissioni di CO2 comprese fra 0 e 135 g/km. Se state pensando di acquistare una nuova auto Euro 6 sfruttando l’Ecobonus e la rottamazione, vi conviene non tergiversare troppo poiché i nuovi fondi potrebbero volatilizzarsi molto presto…