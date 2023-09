Nuovi divieti alla circolazione in Lombardia dall'1 ottobre 2023

Milano vorrebbe ridurre all’osso il parco auto circolante nel centro città con le aree B e C sempre più stringenti, ora però anche la Regione Lombardia approva nuovi divieti alla circolazione.

Su proposta dell'assessore all'ambiente e clima Giorgio Maione, la regione ha introdotto nuove disposizioni sulle limitazioni permanenti e temporanee della circolazione, andando ovviamente a colpire i mezzi più inquinanti. Esistono infatti delle normative europee e nazionali che impongono il rispetto di certi limiti di polveri sottili e biossido di azoto, con la Lombardia che deve darsi da fare per rientrare nei canoni. L’assessore Maione ha dunque proposto di lanciare nuovi incentivi per il ricambio delle auto più datate e limitazioni extra per i veicoli più inquinanti.

Dal prossimo 1 ottobre 2023 i veicoli diesel Euro 4 verranno limitati nel corso di tutto l’anno nei comuni di Fascia 1 (c’è anche Milano) e in quelli con più di 30.000 abitanti di Fascia 2. Dal 1 aprile 2024 verranno inoltre limitati i veicoli GPL e metano Euro 0 ed Euro 1.

La Regione ha rivisto anche le soglie annuali di circolazione con dispositivo Move-in (cos’è e quanto costa Move-in):