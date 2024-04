Nuovi dettagli sulla Tesla Model 3 Performance 2024, 'la più potente di sempre'

A fine 2023 Tesla ha aggiornato la Model 3 alla versione Highland, provata da noi di recente; un update che ha riguardato la versioni Standard Range e Long Range, ora invece si aspetta la Performance - della quale conosciamo nuovi dettagli.

Questi nuovi dettagli arrivano dal configuratore Tesla del Regno Unito, che li “nascondeva” all’interno del codice sorgente. Sembra dunque che la nuova Tesla Model 3 Performance (o Ludicrous, non sappiamo ancora come deciderà di chiamarla Tesla) sarà la “Model 3 più potente di sempre” con oltre 500 CV di potenza elettrica. Nello specifico dovremmo arrivare a 505 CV. Stando a quanto affermato da Tesla sul proprio sito, il telaio della vettura e le sue sospensioni sarebbero stati appositamente ottimizzati per migliorare il responso agli input del conducente. Anche la modalità One Pedal sarebbe stata migliorata, inoltre Tesla avrebbe lavorato a una migliore gestione termica dei freni, così che l’impianto possa rispondere a velocità superiori rispetto alla Model 3 “normale”.

Dal punto di vista estetico sappiamo già che avremo un design differente per le fasce anteriori e posteriori, in aggiunta a uno spoiler in fibra di carbonio. Internamente avremo i nuovi sedili sportivi già spuntati sul web e materiali in fibra di carbonio per alleggerire la vettura. Lo 0-60 miglia orarie (97 km/h) dovrebbe essere coperto in appena 3,1 secondi, mentre l’autonomia EPA è stimata attorno ai 505 km. Il peso generale dell’auto dovrebbe essere di 1.854 kg nonostante una batteria da 82 kWh, tutti questi dettagli però andranno confermati da Tesla. Ormai mancano davvero pochi giorni al reveal dell’auto e - nonostante i rumor indichino il nome Ludicrous - è possibile che il modello conservi il “Performance”, conosceremo la verità a breve.



Nel frattempo Tesla ha aggiornato le sottoscrizioni Supercharger, aggiungendo anche un piano annuale: per gli utenti non-Tesla ricaricare ai SUC non è mai stato così conveniente.

Maizjok Telo Moto da Esterno Interno Telo Coprimoto Impermeabile è uno dei più venduti oggi su