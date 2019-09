Autonomia e accelerazione del prossimo crossover elettrico Nissan

Dopo aver toccato le 400.000 vendite globali con la sua Nissan Leaf, che ancor prima di Tesla ha aperto a un mercato elettrico di massa, il marchio giapponese ha intenzione di continuare su questa strada costruendo un nuovo SUV crossover 100% elettrico, per ora definito Nissan IMx Concept.

Del veicolo abbiamo già parlato in questo articolo dedicato alla "rinascita Nissan in campo elettrico", con la Leaf che purtroppo negli ultimi anni ha ceduto buona parte del suo mercato a Tesla e non solo. La compagnia ha dunque bisogno di un rilancio vero e proprio, scopriamo dunque oggi alcune caratteristiche che il crossover EV di futura generazione dovrebbe avere.

Secondo i dati mostrati da Nissan ai rivenditori americani, il nuovo veicolo elettrico avrà un'autonomia pari a 483 km, andrebbe dunque a piazzarsi fra una Tesla Model 3 Standard Range e una Long Range. Ancor più impressionante sarebbe l'accelerazione da 0 a 100 km/h, possibile in meno di 5 secondi.

Chiaramente la versione di produzione sarà differente - nel design - dal concept che vedete in foto, le sue dimensioni esterne però dovrebbero ricalcare quelle del SUV Rogue, con uno spazio interno più vicino a quello della Nissan Murano. Bisogna però avere ancora molta pazienza, Nissan potrebbe svelare il crossover solo nella seconda metà del 2021.