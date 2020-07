Nuovi dettagli sulla Fiat Tipo 2021: dall'infotainment al Mild Hybrid

Il 2020 si sta dimostrando un anno chiave per Fiat, rovinato solo dal disastro COVID. Il brand torinese ha infatti lanciato in pochi mesi la nuova 500 elettrica, Panda e 500 Hybrid, con il "clou" che dovrebbe arrivare fra pochissimo con la nuova Fiat Tipo 2021 - del quale conosciamo oggi nuovi dettagli.

Innanzitutto è confermata la nuova Fiat Tipo Cross, che sarà di fatto la variante di punta su cui FCA riversa le maggiori speranze. Si tratta di un'auto che ha forse poco da spartire con la Tipo tradizionale, almeno a livello di design, ma che si colloca alla perfezione nel dinamico segmento dei SUV Crossover. Rispetto al modello classico la Cross avrà un'altezza da terra maggiore, parafanghi di plastica, barre sul tetto, paraurti a contrasto.

Grande attesa inoltre per il nuovo sistema di infotainment, che si potrà gestire tramite un touchscreen rinnovato. Fiat ha poi intenzione di offrire molte opzioni di personalizzazione per il suo inedito crossover, si potranno scegliere pneumatici e colori in totale libertà, così come sarà ampia la scelta delle motorizzazioni.

Nuova Fiat Tipo 2021, disponibile in versione berlina, Station Wagon e appunto Cross, avrà motori benzina, diesel e soluzioni Mild Hybrid, anche se speriamo nei 48V, non nella cinghia 12V di Panda e 500. Dulcis in fundo, la nuova Tipo 2021 avrà anche il nuovo logo Fiat "stampato" sulla carrozzeria, un dettaglio già ripreso dagli ultimi render della Fiat Tipo Station Wagon disponibili sul web. Ora non resta che aspettare la presentazione ufficiale prevista per fine 2020, con la commercializzazione che dovrebbe cominciare a inizio 2021.