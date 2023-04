Nuovi Defender 130 Outbound e 130 V8: lusso e potenza per qualsiasi terreno

La famiglia Defender cresce ancora e aggiunge alla gamma la nuova e lussuosa Defender 130 Outbound. Non è la sola novità di questo inizio 2023: in gamma anche la Defender 130 V8 e il County Exterior Pack per la Defender 110.

Partiamo dalla Defender 130 Outbound, che combina interni lussuosi e capacità all-terrain. Il suo bagagliaio può arrivare fino a 2.516 litri (1.329 litri con sedili della seconda fila eretti), con un vano di carico piatto da 1,267 metri di lunghezza dietro la seconda fila di sedili. Il 4x4 è affidato al collaudato sistema di trazione integrale intelligente e dal Terrain Response 2 della Defender, che può anche trainare fino a 3.000 kg di peso. Defender 130 Outbound è dotato del propulsore D300 diesel Ingenium con tecnologia Mild Hybrid (MHEV).

Per prestazioni ancora superiori arriva invece il Defender 130 V8, versione dotata del potente motore V8 sovralimentato da 5.0 litri di Land Rover. Questo propulsore eroga 500 CV e 610 Nm di coppia, è capace di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 5,7 secondi. L'esterno è caratterizzato da un look stealth nei colori Carpathian Grey o Santorini Black, fari Full Matrix LED con luci diurne, gruppi ottici posteriori oscurati, vetri Privacy e cerchi in lega da 22 pollici Satin Dark Gray.

Fra le novità di aprile anche il County Exterior Pack per Defender 110, ispirato al classico Defender County con elementi esterni unici, nuove combinazioni di colori e cerchi in lega da 20 pollici.

A proposito di Land Rover e Defender, ricordiamo che nel 2025 arriverà un Defender completamente elettrico.