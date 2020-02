I nuovi colori per la Porsche Taycan sono estrosi ed eccitanti

Stando a quanto riportato sul Taycan EV forum Porsche avrebbe già confermato la nuova offerta riguardante le verniciature della carrozzeria della Porsche Taycan, i quali potrebbero esser resi disponibili già a partire dalla seconda metà di quest'anno.

A stupire maggiormente è il colore "Frozen Berry Metallic", che a quanto pare non è mai stato reso disponibile ai clienti in passato, in quanto è stato utilizzato solo per vetture uniche e limited edition. Come potrete notare voi stessi dall'immagine in testa alla pagina la tonalità calza a pennello sulla Taycan. C'è però da sottolineare che si tratta di un render realizzato da un membro di Taycan EV forum, e quindi l'impatto che avrà su una carrozzeria reale sarà di certo differente.

Dall'immagine che vi abbiamo allegato in calce potete visionare tutte le differenti colorazioni ma, se voleste vederli direttamente dalla brochure della Taycan, vi rimandiamo ad un link che vi permetterà di scaricarla in automatico. A ogni modo vi riassumiamo i colori appena aggiunti: Chalk, Mahogany Metallizzato, Frozen Berry Metallizzato (colorazione rara), Cherry Metallizzato, Neptune Blue Metallizzato, Coffee Beige Metallizzato e Ice Grey Metallizzato.

Di recente la Taycan in versione Turbo S è stata testata sul quarto di miglio e sullo 0 a 96 km/h mettendo in atto dei tempi fenomenali e quasi inaspettati. Infine Chris Harris di Top Gear l'ha amata dopo averla provata sul tracciato di Dunsfold, nel Regno Unito.