Nuovi cerchi Tesla Aero da 19' scovati nel software 2019.32.2.2

Tesla sta preparando una nuova versione dei cerchi Aero per la sua Model S? Sembrerebbe proprio di si, almeno a guardare i disegni di un recente aggiornamento software.

Per scovare la novità non c'è stato neppure bisogno di cercare fra le righe di codice del nuovo software V10, al contrario era tutto alla luce del sole nel firmware 2019.32.2.2. Nello specifico l'utente Blake Quinn ha scoperto la nuova variante di cerchi all'interno del configuratore on-board di Tesla. I nuovi Aero si chiamerebbero Tesla 19" Sonic Silver Tempest, come si può vedere dalle foto che l'utente ha inviato a Electrek.

La cosa strana, e un po' buffa, è che i nuovi cerchi sono disponibili sul configuratore on-board ma non sul sito Tesla - dove però potrebbero arrivare a breve. Ricordiamo che i cerchi Tesla non sono affatto da sottovalutare, sono stati infatti disegnati appositamente per aumentare l'aerodinamica e l'efficienza delle vetture, come confermato più volte dagli ingegneri della compagnia. Un cerchio Aero della Tesla Model 3 può aumentare l'efficienza di circa il 10% rispetto a un normale cerchio da 19 pollici. Un recente test "nel mondo reale" ha poi mostrato come alle alte velocità i cerchi Aero migliorino l'autonomia generale del 3%, non a caso sono molto amati dagli utenti. Che Elon Musk abbia optato per una nuova versione proprio per questo?