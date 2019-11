I nuovi Centri Certified Mercedes-Benz di Brescia e Vicenza

Aprono i primi due centri Certified Mercedes in Italia, entrambi nel Nord Italia. Il primo in Veneto, in provincia di Vicenza a Quartesolo, il secondo a Brescia. Si tratta dell'usato garantito di Mercedes, con strutture ad hoc completamente separate dalle concessionarie dedicate al nuovo e la possibilità di offrire servizi e vetture speciali.

Di centri Certified Mercedes ce ne saranno presto cinque in Italia, mentre altri sei sono attesi per il primo quadrimestre del 2020. Verosimilmente saranno tutti gestiti dalle concessionarie Mercedes già affermate sul territorio, come nel caso del centro vicentino della Trivellato, storico rivenditore ufficiale Mercedes del Nord-Est.

Mercedes punta ad un nuovo target, con l'ambizione di offrire un usato pari al nuovo. E non solo per un discorso di integrità del veicolo, ma anche per quanto concerne le garanzie offerte dal brand. Sono tre i brand gestiti dai centri: Mercedes-Benz Certified, Smart Certified e AMG Certified — rispettivamente dedicati alle auto e commerciali, alle piccole da città e ai modelli sportivi.

I centri Certified Mercedes venderanno esclusivamente vetture con un chilometraggio inferiore ai 100.000 Km per le Smart, e ai 150.000Km per Mercedes-Benz e AMG. Le vetture avranno tutte meno di 6 anni.

Contestualmente, sarà possibile optare anche per la formula a noleggio a lungo termine.

Il 16 e il 17 novembre i centri Certified Mercedes-Benz saranno aperti in grande stile con un evento Driver/Pilot e la possibilità di vedere in anteprima nazionale le nuove GLC 43 e 63 e la A 45 S.

Sono già 700 le auto usato certificato di Mercedes, di cui 12 AMG. Proprio per le AMG l'usato garantito offre i vantaggi più importanti, come il noleggio a lungo termine con un canone che oscilla trai 700 e 2.000 euro, e possibilità dunque di mettersi alla guida di una super-sportiva senza costi faraonici e evitando il Superbollo, che assieme ai tagliandi è compreso nel canone.